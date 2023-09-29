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Kilis'te Aranan 10 Kişi Gözaltına Alındı

Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. Evlerinde yapılan aramada ise silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.