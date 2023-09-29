Kilis'te Aranan 10 Kişi Gözaltına Alındı
Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. Evlerinde yapılan aramada ise silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına yakalandı.
Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise, 1 adet Glock marka 9 mm tabanca, 1adet Star marka 9 mm tabanca, 3 adet kısa namlulu tüfek, 49 adet 9*19 mm fişek, 58 adet av tüfeği fişeği, 3 adet boş şarjör, 1 adet kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.A., H.S., M.A., H.S., S.A., Y.A.A., B.K., M.P., E.G., A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika