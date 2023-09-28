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Kilis'te 8 firari hükümlü yakalandı

Politika Haberleri

Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda 2 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı. Diğer 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kilis'te 2 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 20-27 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, aranan 21 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 13 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Başsavcılığı Eylül Kilis Politika Haberler

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