Haberler ›› Politika ›› Kilis'te 8 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te 8 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda 2 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı. Diğer 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.