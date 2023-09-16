Kilis'te 8 firari hükümlü yakalandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda 2 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlüyü yakaladı.

Kilis'te 2 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 6-13 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, aranan 28 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 20 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.