Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlüyü yakaladı.

Kilis'te 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 25-31 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, aranması olan 11 şüpheli yakalandı. Bunlar arasında 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.