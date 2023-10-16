Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler ülkelerine gönderildi, şüpheliler ise adliyeye sevk edilecek.

Kilis'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Necmettin Erbakan Mahallesi'nde şüpheli E.H'nin kullandığı ve şüpheli L.A'nın yolcu olarak bulunduğu araçta, 5 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.