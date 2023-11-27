Kilis'te 5 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Kilis'te yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahısları durdurarak adli işlem başlattı.
Kilis'te yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren bazı düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi İnönü Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta bulunan yabancı uyruklu H.E.Ş, A.A, F.E, İ.C. ve A.J, yakalandı. Ekipler, 5 kişiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.M. isimli şahsı gözaltına aldı.
Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Politika