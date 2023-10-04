Kilis'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1.Hudut Alay Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda, yasadışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'te ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ile 1.Hudut Alay Komutanlığının çalışmaları neticesinde, sınır hattı geri bölgesinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde Elbeyli Çangallı köyü mevkiinde ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen A.İ., M.I., H.H., ve A.I. isimli 4 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek için Kilis İl Göç İdaresine teslim edildi. - KİLİS