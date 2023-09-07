Kilis'te 3 firari hükümlü yakalandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 1 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.