Kilis'te 3 firari hükümlü yakalandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlüyü yakaladı.

Kilis'te 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 21–25 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, aranması olan 12 şüpheli yakalandı. Bunlar arasında 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 9 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.