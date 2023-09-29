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Kilis'te 18 düzensiz göçmen yakalandı, 4 zanlı tutuklandı

Politika Haberleri

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 18 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Politika

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