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Kilis'te 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Demirışık Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda, Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.