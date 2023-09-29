Kilis'te 16 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Demirışık Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda, Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kilis'te ülkeye yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Demirışık Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, şüpheli A.M'nin mayınlı sahadan geçirdiği Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni Demirışık köyünde yakalandı.
Ekipler 16 düzensiz göçmeni sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Göçen kaçakçısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.M'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.