Kilis'te 11 hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının faillerini tespit etmek ve yakalamak için başlattıkları çalışmada 11 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti. Diğer 15 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kilis'te 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 13–21 Temmuz tarihleri arasında çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda aranması olan 26 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar arasında 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Diğer 15 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.