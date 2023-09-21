Kilis'te 11 firari hükümlü yakalandı
Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 2 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firari hükümlü yakalandı. Diğer 18 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kilis'te 2 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 13-20 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, aranan 29 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Diğer 18 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.