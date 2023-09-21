Kilis'te 11 firari hükümlü yakalandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 2 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firari hükümlü yakalandı. Diğer 18 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.