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Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı

30 Kasım 2023 09:36 Son Güncelleme: 09:38 Abone Ol

Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı. Diğer 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.