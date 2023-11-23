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Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı. Diğer 17 şüpheli ise serbest bırakıldı.