Kilis'in Tokaçgemriği köyünde 96 kişi Erdoğan'a, 1 kişi Kılıçdaroğlu'na oy verdi

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde, deprem bölgesi olan Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği köyünde 97 seçmenden 96'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verirken 1 oy da Kılıçdaroğlu'na çıktı.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği Köyü İlkokulunda kurulan 1043 nolu sandıkta, 97 seçmen oy kullandı. Oy sayımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 96 oy çıkarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 oy çıktı.

Köy Muhtarı Duran Yüksek her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekçisi olduğunu belirtti. Yüksek, "13. Cumhurbaşkanı seçiminde köyümüz 97 seçmenden oluşmakta. 96 seçmen oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanı kullanırken 1 oyu ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı. Bizim Erdoğan'a sözümüz vardı yapılan hizmetleri inkar edemeyiz, vatanımızı milletimizin geleceği için bu yoldayız ve arkasındayız" dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Kemal Gök, "Bizim köyün tamamı Erdoğan'ı çok seviyor. O bir oyu atan da memur olabilir. Herkesin görüşü var. Her görüşe saygılıyız. Bizim köyde 97 oy kullanıldı, 96'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkarken kalan 1 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı" diye konuştu.

AK Parti Kilis İl Başkanı M. Metin Karakuş, yaptığı yazılı açıklamada Tokaçgemriği köyü sakinlerine teşekkür etti. Karakuş, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tokaçgemriği köyümüzde 97 seçmenimizin 96'sı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a göstermiştir. Başta Muhtarımız Duran Yüksek olmak üzere tüm köy halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - KİLİS