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Kilis Belediyesinde bayramlaşma

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kilis Belediyesinde bayramlaşma

Kilis Belediyesinde Kurban Bayramı nedeniyle bir bayramlaşma gerçekleştirildi.

Kilis Belediyesinde Kurban Bayramı nedeniyle bir bayramlaşma gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bayramlaşma nedeniyle ziyarete gelenleri, Makamının girişinde karşıladı. Başkan Ramazan, "Milletvekillerimiz, il başkanımız, il genel meclisi başkanımız, il gençlik kolları başkanımız, oda ve dernek başkanlarımız, muhtarlarımız, müdürlerimiz, çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek coşkulu bir bayramlaşma töreni gerçekleştirdik. Bayramlaşma programımıza katılan herkese teşekkür ediyor, bu vesileyle bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum" dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kurban Bayramı gençlik Kilis Politika Haberler

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