Kilis AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yeğin, açıklamalarda bulundu

AK Parti, 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek 8. Büyük Olağan Kongresi öncesinde ortak basın açıklaması yaparak, Kilis AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alaiddin Yeğin açıklamalarda bulundu.

Kilis Merkez İlçe Başkanı Alaiddin Yeğin kongrelerin coşku ve disiplin içinde tamamlandığı, parti içinde önemli bir yenilenme süreci yaşandığını belirtti. AK Parti Kilis Merkez İlçe Başkanı Alaiddin Yeğin, partinin milletin bağrından çıkan bir hareket olduğunu belirterek, 8. Büyük Olağan Kongresi'nin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Kilis Merkez İlçe Başkanı Yeğin Kongrede kullanılacak sloganın 'Adında AK, ışığında istikbal' olduğu duyurulurken, AK Parti'nin yenilikçi ve hizmet odaklı siyaseti sürdüreceğini ifade etti. Yeğin, "Kongreye tüm vatandaşlarımız davetlidir, Türkiye için yeni bir dönem başlayacak" diye konuştu.

"Partimizin vizyonunu bir adım daha ileri taşıyacak"

Kilis Merkez İlçe Başkanı Yeğin, "AK Parti, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin kalkınmasını ve güçlenmesini sağlayan bir siyasi harekettir. İl ve ilçe kongrelerimizde gördüğümüz coşku, teşkilatlarımızın ne kadar güçlü ve kararlı olduğunun bir göstergesidir. 8. Büyük Olağan Kongremiz, partimizin vizyonunu bir adım daha ileri taşıyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.

Yeğin, AK Parti'nin yenilikçi ve hizmet odaklı siyaset anlayışını sürdüreceğini belirterek, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti. - KİLİS