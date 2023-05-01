Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta Madencilerle Buluştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta madencilerle buluşarak, üstün çabalarından ötürü teşekkür etti ve madenciler için bahar sözü verdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs'ta Zonguldak'ta buluştum. Yerin derinliklerinden gelip depremde halka can damarları açtılar. Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün Zonguldak'ta madencilerle buluştu. Kılıçdaroğlu, madencilerle buluşmasına ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs'ta Zonguldak'ta buluştum. Yerin derinliklerinden gelip depremde halka can damarları açtılar. Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim. Sana söz."