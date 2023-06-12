Kılıçdaroğlu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika