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Kılıçdaroğlu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı

Kılıçdaroğlu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Kupası Başakşehir Fenerbahçe Politika Haberler

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