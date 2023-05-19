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Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile Bir Araya Geldi

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile Bir Araya Geldi

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Zafer Partisi Politika Haberler

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