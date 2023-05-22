Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.