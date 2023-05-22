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Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü

Politika Haberleri

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü

ANKARA - CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Zafer Partisi Politika Haberler

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