Kılıçdaroğlu yurt dışındaki seçmenlere seslendi: Sandığa gitmek bir vatan borcudur

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yurt dışında oy kullanacak seçmenlere seslenerek, sandığa gitmenin bir vatan borcu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, seçimin bir referandum olduğunu ve ülkenin son çıkışı olduğunu belirtti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; "Vatan borcu" notuyla bir video yayınladı, yurt dışında oy kullanacak seçmenlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Gurbette olan, sıla hasreti çeken soydaşlarımız, vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursanız olun, bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur. Çünkü bu mesele artık, bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu seferki ise ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin, etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından; "Vatan borcu" notuyla bir video yayınladı, yurt dışında oy kullanacak seçmenlere seslendi. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminin son çıkış olduğunu belirterek şunları söyledi:

"BU MESELE ARTIK, BİR SEÇİMDEN ÖTE BİR REFERANDUMDUR. BU SEFERKİ İSE ÜLKEMİZ İÇİN SON ÇIKIŞTIR"

"Sevgili halkım. Yarın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız güzel ülkemizin geleceği için bir kez daha sandık başına gidecek. Gurbette olan, sıla hasreti çeken soydaşlarımız, vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursanız olun, bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur. Çünkü bu mesele artık, bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu seferki ise ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin, etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin. Öyle içi boş bir çağrı da değil bu. Sorunlarınızı da o sorunların çözümlerini de gayet iyi biliyorum.

"FAHİŞ UÇAK BİLETİ FİYATLARINI MAKUL SEVİYELERE ÇEKECEĞİZ"

TBMM'de güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız. Türkiye'de sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Sizi yok sayarak, hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının uygulanmasında yaşanabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilin Türkiye'de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz. Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız. Mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını, vatandaşlarımızla eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz ve daha birçok adımı atacağız.

"28 MAYIS'TA OYLARINIZI KORUMAK ÜZERE 1 MİLYON KİŞİ SANDIK BAŞINDA OLACAĞIZ"

Şüpheniz olmasın. Bu kez daha emin, daha kararlıyız. Sizleri önce oy vermeye sonra da oyunuza sahip çıkmaya çağırıyorum. Unutmayın, 28 Mayıs'ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız. Bu demokrasi mücadelesine omuz vereceğinize yürekten inanıyorum."