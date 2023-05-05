Kılıçdaroğlu: YSK'ya, TRT'ye ve Anadolu Ajansı'na güvenmiyoruz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK'ya güvenmiyoruz, TRT'ye güvenmiyoruz, Anadolu Ajansı'na güvenmiyoruz. O zaman biz, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Tam 1,5 yıldır sandıkların güvenliği için çalışıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon yayınında seçim güvenliğine ilişkin alınan önlemlere değindi. Kılıçdaroğlu, "Yargıyı kontrol altına aldıklarını da biliyorum. YSK'ya güvenmiyoruz, TRT'ye güvenmiyoruz, Anadolu Ajansı'na güvenmiyoruz. O zaman biz, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Tam 1,5 yıldır sandıkların güvenliği için çalışıyoruz. Sandık sayısı belli değildi ama geçen seçimdeki sandık sayısını esas alarak bir çalışma yaptık. Sonra sandık sonuçları, sayılar belli olduktan sonra çalışmayı güncelleştirdik. Arkadan deprem oldu. Deprem sonrası bir çalışma daha yapmak zorunda kaldık. Orada hayatını kaybedenler oldu, bulundukları yerin dışına çıkanlar oldu. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, sandıkların yüzde 99,9'unda temsilci bulunduruyoruz. Var yani. Bu olay sadece temsilci görevlendirmekle değil, onlara tek tek gönüllü gençlerden oluşan bir ekibimiz var. Onlar tek tek telefon ediyorlar. İl, ilçe başkanlarının bize gönderdikleri listelerde adı ve soyadı var. Soru şu; 'Siz hangi sandıkta görevlisiniz?' Doğru yanıt veriyorsa artı koyuyoruz; 'Tamam, bu biliyor, orada'. 'Hayır bilmiyorum' diyorsa eksi koyuyoruz ve değiştiriyoruz. Ayrıca bunların tamamı eğitildi. Bu konuda örgütleri iyi eğittik. Herkes görevinin başında olacak. Bu sadece CHP'nin. Bizim dışımızda beş parti daha var. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde bir ara Anadolu Ajansı ve YSK, verileri açıklamadı. Durdu. Tam yargının yüz karası bir olaydır bu. Bu YSK üyeleri yeniden seçildi ve onları yakından takip ediyoruz. Görevlerini yaparlarsa başımızın üzerinde yerleri var. Biz ve ittifakı oluşturan bütün partiler bu konuda hassasız" ifadelerinde bulundu.

'SEÇİM GECESİ GALİP GELDİĞİMİZDE KİMSE SOKAĞA ÇIKMASIN'

Kılıçdaroğlu, seçim gecesi kimsenin dışarı çıkmaması uyarısında da bulunarak, "Bütün parti örgütlerimiz, bütün vatandaşlarımız, seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Sevinç gösterisi yapmasınlar. Herkes evinde otursun. Ertesi sabah nasıl olsa rakamlar netleşecek ve ondan sonra YSK mazbatayı vermek zorunda kalacak. Çünkü sevinç gösterileriyle dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, provokasyona gelinebilir. Ben, Ankara'da olacağım. Ayrıca burada bir şey daha var. Metropollerin tamamında gönüllü avukatlar okullarda görev yapacaklar. Herhangi bir sorun çıktığı zaman, bizim sandık görevlisi haber verdiği zaman gelecek, hukukun gereğini yapacak" dedi.