CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, yeni yüzyılda Cumhuriyet'in demokrasi özlemini yerine getirmenin önemine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu: Yeni yüzyılda Cumhuriyet'in demokrasi özlemini yerine getirmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni yüzyılda Cumhuriyet'imizin demokrasi özlemini mutlaka yerine getirmek zorundayız." dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, ayrılırken bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

"Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin düşüncelerinin" sorulduğu Kılıçdaroğlu, "Yeni yüzyılda Cumhuriyet'imizin demokrasi özlemini mutlaka yerine getirmek zorundayız. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırdığımızda, o zaman huzurlu, güvenliği güçlü, kültürel yapısı sağlam bir Cumhuriyet'i yeniden inşa edeceğiz." yanıtını verdi.