Kılıçdaroğlu, yeni seçilen milletvekilleriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinden ilk kez milletvekili seçilenlerle bir araya geldi. Toplantılarda yerel seçim çalışmaları ve parti içi disiplin konuları ele alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), partisinden ilk kez milletvekili seçilenlerle görüştü.

Kılıçdaroğlu, yeni seçilen 62 milletvekiliyle gruplar halinde bir araya geldi. 1,5 saat süren toplantılarda, yerel seçim çalışmaları başta olmak üzere parti içi disiplin ve Meclis çalışmaları ele alındı. Milletvekillerini dinleyerek çeşitli uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, kısa bir tatilin ardından saha çalışmasına yönelmelerini istedi.