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Kılıçdaroğlu, yeni milletvekilleri ile buluştu

Kılıçdaroğlu, yeni milletvekilleri ile buluştu

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de görev alacak partisinin yeni milletvekilleri ile görüştü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 28'inci Dönemde TBMM'de görev alacak milletvekilleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de görev alacak partisinin yeni milletvekilleri ile görüştü.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 28'inci Dönemde TBMM'de görev alacak milletvekilleri ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Kılıçdaroğlu ile birlikte Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay da katıldı.

CHP'den yeni dönemde Meclise 169 milletvekili girerken, bunlardan 62'sinin ilk kez vekil sıralarında yer alacağı belirtildi. (DHA)

Elif ER/ANKARA, (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu DHA Politika Haberler

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