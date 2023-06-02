Kılıçdaroğlu, yeni milletvekilleri ile buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de görev alacak partisinin yeni milletvekilleri ile görüştü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 28'inci Dönemde TBMM'de görev alacak milletvekilleri ile bir araya geldi.