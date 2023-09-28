Kılıçdaroğlu: Yargıtay'ın Gezi Parkı kararı büyük bir utançtır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında Yargıtay'ın 5 sanığın cezasını onaması kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, kararın demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişi'ne yapılan bir utanca ortaklık ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 5 sanığın cezasını onaması kararı hakkında, "Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla 'suç' gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aralarında Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 5 sanığın cezasını onaması kararına bu akşam Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla 'suç' gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!"