Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlardan Tarhan Erdem'e rahmet diledi - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve partinin eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem'e rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski bakanlarımızdan ve partimizin önceki dönem genel sekreterlerinden, mücadelemize önemli katkılar sunmuş değerli siyasetçi, araştırmacı ve yazar Erdem'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.