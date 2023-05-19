Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ Görüşmesi Sona Erdi

Ümit Özdağ : Sorularımızı sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız. Ata İttifakını olusturan diğer siyasi partilerin genel başkanları ve Sinan Oğan ile değerlendirme yapacağız. Kısa zaman içerisinde türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız.

ANKARA,(DHA)-

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023