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Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ Görüşmesi Sona Erdi

Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ Görüşmesi Sona Erdi

Politika Haberleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki görüşme sona erdi. Özdağ, aldıkları cevaplar çerçevesinde parti yetkilileriyle değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Ümit Özdağ : Sorularımızı sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız. Ata İttifakını olusturan diğer siyasi partilerin genel başkanları ve Sinan Oğan ile değerlendirme yapacağız. Kısa zaman içerisinde türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız.

ANKARA,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ümit Özdağ Politika Haberler

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