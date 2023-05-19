Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında görüşme başladı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkez binasında görüşmeye başladı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Genel Merkez binasındaki görüşmesi başladı. - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika