Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Düzce'de Miting Düzenledi

'DÜZCE'DE ÇOK GÜZEL BİR DEĞİŞİM VAR'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Düzce'de miting düzenledi. Anıt Park Meydanı'nda halka hitap eden ve mitinge katılımdan memnun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bakıyorum Düzce'de çok güzel bir değişim var. Ben de bu değişimden mutluyum. Beraber mücadele edip Türkiye'yi düzlüğe çıkarıp, demokrasi getirmeye hazır mıyız? Beşli çetelerin çaldığı paraları getirmeye hazır mıyız? Tamamını, tamamını getireceğim, sizlere vereceğim" dedi.