Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çankaya'da Görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü ve basına kapalı yapıldı. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in uğurladığı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, farklı araçlarla tesislerden ayrıldı.
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Politika