Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çankaya'da Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü ve basına kapalı yapıldı. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.