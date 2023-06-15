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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara'da görüştü

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara'da görüştü

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde görüştü. Seçimlerden sonra üçüncü kez buluşan ikilinin toplantısı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Saat 10.00'da bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yaklaşık 2 saat görüştü. Toplantının sona ermesine yakın bir zamanda ikilinin buluşmasına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. İkili çıkışta basın mensuplarına birlikte el salladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Ankara Politika Haberler

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