Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara'da Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde görüşme gerçekleştirdi. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantının ardından basın mensuplarına el sallayarak farklı araçlarla tesisten ayrıldı.