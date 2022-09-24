Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu Politika Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferihisar'daki değerlendirme toplantısı kapsamında milletvekili eşlerine yönelik düzenlenen çay toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferihisar'daki değerlendirme toplantısı kapsamında milletvekili eşlerine yönelik düzenlenen çay toplantısına katıldı. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun İzmir Seferihisar'da düzenlenen CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısına katılan milletvekili eşleriyle çay sohbetinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun davetiyle, çay sohbetine katılarak bir konuşma yaptı. Kaynak: AA / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekili Seferihisar Politika Haberler

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