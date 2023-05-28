Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraş oy oranlarını Kahramanmaraş geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik.

Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraş oy oranlarını Kahramanmaraş geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Kahramanmaraş'da Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KAHRAMANMARAŞ'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Kahramanmaraş genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71,88; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22,2; Sinan Oğan yüzde 5,5 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,42 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KAHRAMANMARAŞ'DA KAÇ OY ALDI?

Kahramanmaraş'da yüzde 71,88 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde üstünlük elde ederek toplam 453.535 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KAHRAMANMARAŞ'DA KAÇ OY ALDI?

Kahramanmaraş'da yüzde 22,2 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Nurhak ilçesinde üstünlük elde ederek 140.066 oy aldı.

14 MAYIS KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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