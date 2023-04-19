Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, Gelecek Partisinin 'Büyükelçilere İftar Programı'na katıldı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Avrupa Birliği'nin yeni bir fasıl açmasını dahi beklemeden bütün kuralları kendi ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Avrupa Birliği'nin yeni bir fasıl açmasını dahi beklemeden bütün kuralları kendi ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisinin düzenlediği "Büyükelçilere İftar Programı"na katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, çetin koşulları akılcı politikalarla aşmak istediklerini, 6 liderin bir araya gelmesinin temelde demokrasiye duyulan özlemden kaynaklandığını belirtti.

Demokrasinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, çok farklı siyasi kulvarlardan aynı amaç için bir arada olduklarını vurguladı.

Beraberliklerinin Türkiye'nin yeniden inşası gibi bir süreci doğuracağını, her alanda yapısal dönüşüme ihtiyacın bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, devlette liyakatin sağlanmasının demokrasilerin temel kuralı olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, yeni bir hamle yaparak demokratik kurallar içinde bir seçimle ve iktidar değişimiyle yeni, akılcı, bilimsel bir süreci başlatmak istediklerini söyledi.

Laik, demokratik ve hukukun üstünlüğünün, herkesin inancına, düşüncesine saygının temel kuralları olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, tüm komşularla iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın meşakkatli olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Coğrafyamızın bize huzur dağıtan bir coğrafya değil üzüntüleri devralan bir coğrafya gibi önümüzde durduğunu da biliyoruz." dedi.

" Avrupa Birliği'ne üyelik temel hedefimiz"

Suriye'de yaşanan acıların Türkiye'yi, göçlerle, ilticayla gelen milyonların korunduğu bir ülke pozisyonuna getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu kadar büyük, ağır bir yükü çekiyoruz. Ama bu ağır yükü nereye kadar çekeceğiz? Biz Suriye'de barışın olmasını istiyoruz. Mülteci olarak bizim ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını istiyoruz. Bunun yollarının ve yöntemlerinin bulunması, birlikte hareket edilmesi sadece bizim değil uluslararası kuruluşların da bunu temel bir sorun olarak gündemlerinde tutması gerekir. O zaman biz dış politikanın sorun çözen yönünü de görmüş olacağız.

Avrupa Birliği'ne üyelik temel hedefimiz. Elbette ki uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Demokrasiyi bunun için istiyoruz, kadın erkek eşitliğini bunun için istiyoruz. Amaçlarımız bu çerçevede. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne yönelik hedefimiz değişmedi. Biz Avrupa Birliği'nin yeni bir fasıl açmasını dahi beklemeden bütün kuralları kendi ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz. Asya, Afrika, Pasifik, Latin Amerika ile ilişkilerimizin de gelişmesini isteriz. Teknoloji dünyayı çok küçülttü, ilişkiler artık çok kısa süre içinde kurulabiliyor. Dolayısıyla bütün dünya ile olan ilişkileri geliştirmek sadece ekonomik açıdan değil, kültürel açıdan da geliştirmek, karşılıklı dayanışma kültürünü en azından dünyanın temel hedeflerinden biriymiş gibi ortaya koymak bizim hedeflerimizden birisidir."

Sudan'da dikkat çeken bir çatışma olmasının ve oranın kan gölüne dönmesinin herkesin ortak kaygısı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Sudan'daki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini kaydetti.

Uluslararası kurulların bu konuda yetersiz kaldığını, BM'nin yeteri kadar aktif olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, dünyanın saygın ülkelerinin bir araya gelip sorunları demokrasi, adalet içinde çözmek için daha aktif rol alabileceğini söyledi.

"Akdeniz havzası hepimizin ortak havzasıdır"

İklim değişikliğine de değinen Kılıçdaroğlu, Akdeniz havzasında ısının artması ile orman yangınlarının bir felakete dönüştüğünü belirtti.

Bütün Akdeniz ülkelerinin orman yangınlarıyla ilgili ortak dayanışma kültürünü geliştirmesi ve ortak politikalar oluşturması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü Akdeniz havzası hepimizin ortak havzasıdır. Bu havzanın iklim değişikliğiyle olumsuz etkilenmemesi için bütün Akdeniz ülkelerinin ortak hareket etmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ile 72 kriter arasında tamamlanmayan 6 kriteri de iktidar olmaları halinde gerçekleştireceklerini ve Avrupa ile vize sorununu da kısa sürede aşacaklarını bildirdi.

Terörün bölgenin en temel sorunlarından biri olduğunu, terör konusunda bütün ülkelerin duyarlı davranması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü terörün insanlık suçu olarak tanımlanmasından sonra teröre sempati duyan veya teröristleri koruyan bir yapının, anlayışın kesinlikle reddedilmesi ve bu konuda çok daha aktif politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkelerden birisidir. 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızın, evladımızın, çocuğumuzun hayatına mal oldu. Dolayısıyla terör konusunda bütün dünyanın ortak hareket etmesi ve terörü sonlandırması lazım, en büyük arzularımızdan birisi de budur."

"Türkiye barışçı ve insani diplomasi eksenini hiçbir zaman kaybetmeyecektir"

Ahmet Davutoğlu da 14 Mayıs'tan sonra Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında Türkiye'nin demokratik değerler etrafında, siyasal meşruiyet ve hukuk devleti bağlamında yeni bir dönüşüm yaşayacağını belirtti.

Davutoğlu, "Şundan emin olmanızı istiyoruz ki Türkiye barışçı ve insani diplomasi eksenini hiçbir zaman kaybetmeyecektir." dedi.

14 Mayıs'ın Türkiye'de demokrasinin yeni bir başlangıcı olacağını dile getiren Davutoğlu, "14 Mayıs'ta halkımız istikrar, huzur içinde sandıklara gidecek ve 15 Mayıs sabahı Türkiye'nin ikinci yüzyılının kaderini çizecektir." diye konuştu.

Türkiye'de iktidar değişiminin asla bir kişinin, bir partinin, bir grubun gidip diğerinin gelmesi şeklinde olmayacağını belirten Davutoğlu, "Bizim altılı masa olarak başlattığımız Millet İttifakı olarak genişlettiğimiz, sonra iki çok değerli büyükşehir belediye başkanımızın katılmasıyla yeni bir kadro olarak halkın önüne çıkardığımız Millet İttifakı kadrosu, Türkiye'nin bütün kesimlerini temsil eden bir kadrodur." ifadelerini kullandı.

İftar programına, büyükelçilerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.