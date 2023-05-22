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Kılıçdaroğlu: Vatanını Seven Sandığa Gelsin

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin' dedi.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan 'Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur' notu ile video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma o oyu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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