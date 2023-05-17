Kılıçdaroğlu: Vatanını seven sandığa gelsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda, "Bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda, "Bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Türkiye için karar ver" başlığıyla bir video yayımladı.

Videoda, herkese seslendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz, bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur, böyle söyledik, namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınlara eşya gibi bakıp onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuzbağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. On binlerce vatandaş, depremde canından olurken korkusundan deprem sabahı askere 'dur' emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını, işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan kozmik odayı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar ve siz gençler ayağa kalkın, ölü toprağını atın üstünüzden, vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız."