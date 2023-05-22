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Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştü

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. CHP, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Haberler

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