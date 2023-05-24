Kılıçdaroğlu, 'Ülkücü kanaat önderleri' ile buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da 'Ülkücü kanaat önderleri' ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde 'Ülkücü kanaat önderleri' ile bir araya geldi. Eski Ülkü Ocakları Başkanları Azmi Karamahmutoğlu ve Alaattin Aldemir, basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karamahmutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün hükümetlerinin terörizm ile mücadele ettiğini belirterek, "Şimdiki hükümet de etmek zorundadır ve etmektedir. Bundan sonra gelecek hükümetler de terör örgütleri ile mücadele edecektir. Bu söylemiş olduğum düşünce ve kararlılık Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan mutabakat metnine yansımıştır. Türk milliyetçilerinin olduğu bir yerde terörizmle mücadelenin ihmal edileceğini düşünmeyi 'oksimoron' diye bile tabir edemeyiz" dedi.

Ardından Kılıçdaroğlu ve 'Ülkücü kanaat önderleri' basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.