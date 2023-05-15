Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur (2)

PARTİ LİDERLERİ İLE AÇIKLAMA YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte CHP Genel Merkezi'nde kamera karşısına geçerek açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sandığa gelip oy kullanan seçmenlere teşekkür etti. Özellikle gençlerin ve kadınların yüksek katılımı dolayısıyla son derece mutlu olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesi ayrıca memnuniyet vericidir. Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, geçici sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumdan beklediği güven oyunu alamadığını gösterdiğini belirterek, "Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybı da bu gerçeği göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için, milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" diye konuştu.