Kılıçdaroğlu: Ülkemizin hakkını utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın ( Siha ) düşürülmesine ilişkin, "ABD 'meşru müdafaa' diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise 'farklı teknik değerlendirmeler' diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız?" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA'mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz. ABD 'meşru müdafaa' diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise 'farklı teknik değerlendirmeler' diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı 'ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der' diye mi şekillendireceğiz?" ifadelerini kullandı.