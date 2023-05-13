Kılıçdaroğlu, Twitter'dan gençlere çağrı yaptı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda gençleri buluşmaya çağırdı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Bu gece 01'de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz" paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter hesabında; saat 01.00'de açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ise şöyle:

"Bu gece 01'de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz: )"