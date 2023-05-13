Kılıçdaroğlu, Twitter'dan gençlere çağrı yaptı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda gençleri buluşmaya çağırdı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Bu gece 01'de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz" paylaşımını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter hesabında; saat 01.00'de açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ise şöyle:
"Bu gece 01'de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz: )"
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Kaynak: ANKA / Politika