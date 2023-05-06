Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en üst lige taşıyacak projeyi açıklayacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında en stratejik ve en görkemli projelerinden birini açıklayacağını duyurdu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım. Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye'yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum" mesajını yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu şu mesajı verdi:

"Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım. Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye'yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum!"