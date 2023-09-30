Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını, bütün sorunların çözümünde ahlaki temelin esas alınması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da düzenlenen çalıştayda konuştu ve yerel yönetimlerle ilgili çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını, bütün sorunların çözümünde ahlaki temelin esas alınması gerektiğini söyledi.

Kentte bir otelde partisinin "Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Çalıştayı"nda konuşan Kılıçdaroğlu, sevginin, dostluğun, hasretin giderildiği bir kentte olduklarını belirtti.

Kente "Şanlı" unvanının boşuna verilmediğini, Türkiye'de ilk kez Mustafa Kemal Paşa adının Şanlıurfa'da bir caddeye 1917'de Cumhuriyet kurulmadan önce verildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerle ilgili çalışmaları ilk olarak bu ilde başlatmalarının nedeni olduğuna değindi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kadim kent Şanlıurfa'da, peygamberler diyarındayız. Adaletin ne olduğunu bilen bir kentteyiz. Şanlıurfa sadece bizim açımızdan değil, Türkiye açısından değil dünyanın kültürel yapısı açısından da çok önemli bir kenttir. 12 bin yıl geçmişi olan bir şehir, dolayısıyla Şanlıurfa'nın insanlık tarihinde önemli bir yeri vardır."

Şanlıurfa gibi dünyanın ilgisini çeken önemli bir kentin sorunlarla boğuşuyor olmasının kendisini derinden etkilediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dünyanın bütün ilgisini çeken güzel bir kent, hiçbir sorunu olmayan her tarafı turist kaynayan bir kent olarak algılanıyor ama öyle değil. Ancak öyle olması için biz burada toplandık. Genç nüfus açısından Türkiye'de Şanlıurfa bir numaradır. Genç işsizlik açısından da yine bir numaradır. Bu bereketli topraklarda kadim kentte neden pırıl pırıl evlatlarımız işsiz? Ben bu soruyu soruyorum." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini almalarını durumunda elektriği bedava yapacaklarının sözünü verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, başkanlığı almaları durumunda 5 bin derslik yapıp Milli Eğitim Bakanlığına teslim edeceklerini de belirtti.

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bütün sorunların çözümünde eğer ahlaki temeli esas alırsak, etik değerleri esas alırsak vatandaştan toplanan her bir verginin hesabını yine vatandaşa verirsek çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur." dedi.

Toplantı daha sonra CHP'nin il ve ilçe başkanlarının katılımıyla basına kapalı devam etti.