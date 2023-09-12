Kılıçdaroğlu, Tuncay Ayhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi Başkanı Tuncay Ayhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve Ayhan için düzenlenen mevlit yemeğine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta hayatını kaybeden Ankara Ticaret Odası (ATO) İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi Başkanı Tuncay Ayhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Ayhan'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu ve Keçiören'de Ayhan için düzenlenen mevlit yemeğine katıldı.