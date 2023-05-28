Kılıçdaroğlu: 'Tüm Milletimizi Önce Oy Kullanmaya, Sonra Sandığa Sahip Çıkmaya Davet Ediyorum. Vatanını Seven Sandığa Gelir'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eşim Selvi Hanım’la birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Tüm milletimizi önce oy kullanmaya, sonra sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum. Vatanını seven sandığa gelir” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eşim Selvi Hanım'la birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Tüm milletimizi önce oy kullanmaya, sonra sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum. Vatanını seven sandığa gelir" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çankaya Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda 4221 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, oy kullandıktan sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Eşim Selvi Hanımla birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Tüm milletimizi önce oy kullanmaya, sonra sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum. Vatanını seven sandığa gelir."